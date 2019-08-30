Держстат назвав саму привабливу галузь для іноземних інвесторів

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Іноземні інвестори вкладають у фінансовий сектор

За перше півріччя 2019 року прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіку України склали 1 259,5 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, найбільші інвестиції були здійснені в сферу фінансова та страхова діяльність (487,4 млн доларів, або 38,7%) та промисловість (258,7 млн доларів, або 38,7%)

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за видами економічної діяльності (найбільші обсяги) за січень-червень 2019 року

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Як повідомляло РБК-Україна, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 липня 2019 року склали 33 724,4 млн доларів, що на 839,6 млн доларів більше, ніж на початок року. За даними Держстату, за півріччя надійшло акціонерного капіталу нерезидентів на суму 1 259,5 млн доларів. Однак за цей період вибуло капіталу на 728,9 млн доларів. За рахунок курсової різниці інвестиції збільшилися на 520,8 млн доларів.

За даними НБУ, обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження, у 2018 році склав 0,5 млрд доларів, тобто 20,6% від загального обсягу ПІІ в Україну.