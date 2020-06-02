Держстат назвав різницю між зарплатами чоловіків і жінок

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Чоловіки заробляють на 21% більше жінок

Середньомісячна зарплата жінок в I кварталі 2020 року складає 9 785 грн. Зарплата жінок становить 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн).

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

у I кварталі 2019 року зарплата жінок була 8 473 грн або 77,2% від зарплати чоловіків (10 968 грн),

у II кварталі - 9 210 грн або 77,8% від зарплати чоловіків (11 838 грн),

у III кварталі - 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн),

у IV кварталі - 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року склала 10 430 грн. Це на 8,9% менше у порівнянні березнем (11 446 грн).

При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2020 року до квітня минулого року скоротилася на 0,4%.

Національний банк України прогнозує падіння реальних доходів і зниження реальних зарплат українців у 2020 році.

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Автор: Олександр Білоус