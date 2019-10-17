Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в сентябре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, с начала года цены на яблоки выросли на 84,3% до 17,0 грн за кг, цены на картофель выросли на 83,1% до 14,6 грн за кг.

В то же время цены на лук снизились на 46,8% до 8,9 грн за кг, цены на свеклу упали на 33,5% до 7,3 грн за кг, цены на морковь снизились на -31,2% до 8,2 грн за кг.

Кроме того, яйца подешевели на 23,9% до 18,7 грн за десяток.

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 13,9% до 45,2 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,6% до 92,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 12,8% до 17,1 грн за бутылку.

Средние цены на продукты в Украине

Данные: www.ukrstat.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.