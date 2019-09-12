Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали з початку року

Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Яблука та картопля подорожчали майже в два рази

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в серпні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни на яблука зросли на 88,0% до 17,3 грн за кг, ціни на картоплю зросли на 87,7% до 15,0 грн за кг.

У той же час ціни на цибулю знизилися на 38,1% до 10,4 грн за кг, ціни на буряк впали на 26,6% до 8,0 грн за кг, ціни на моркву знизилися на 16,7% до 10,0 грн за кг.

Крім того, яйця подешевшали на 19,1% до 19,9 грн за десяток.

За даними Держстату, з початку року сигарети преміум-класу подорожчали на 12,0% до 44,4 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 1,4% до 91,9 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 10,6% до 16,9 грн за пляшку.

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня. НБУ, як і раніше, прогнозує досягнення середньострокової цілі щодо інфляції 5% в кінці 2020 року.