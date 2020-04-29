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Госстат назвал отрасль с самым высоким ростом зарплат во время кризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     29.04.2020 - 15:56
Госстат назвал отрасль с самым высоким ростом зарплат во время кризиса
Фото: конверт с деньгами (РБК-Украина)

В марте 2020 года зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации" выросли на 25%

Государственная служба статистики обнародовала данные об изменении средней заработной платы штатных работников по видам экономической деятельности в марте 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата в отрасли "Информация и телекоммуникации" выросла за месяц на 24,9% и оказалась самой высокой среди всех отраслей - 23303 грн.

В то же время, средняя зарплата в сфере "Временное размещение и организация питания" упала за месяц на 23,8% и оказалась самой низкой среди всех отраслей - 5648 грн.

Кроме того, существенно упали зарплаты в авиационном транспорте (на 15,6%) и в сфере "Операции с недвижимым имуществом" (на 7,9%).

Средняя заработная плата штатных работников по видам экономической деятельности за месяц в 2020 году (в расчете на одного штатного работника)

Госстат назвал отрасль с самым высоким ростом зарплат во время кризиса

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

Напомним, Кабинет принял решение о ограничения зарплат руководителей государственных предприятий, включая государственные банки, а также членов наблюдательных советов на время карантина. Согласно постановлению, начиная с апреля и в течение месяца, в котором отменяется карантин, зарплата не может превышать 47 тыс. грн.

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