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Держстат назвав обсяг промислових викидів на кожного українця

Новини » Економіка    23.04.2019 - 21:45
Держстат назвав обсяг промислових викидів на кожного українця
Ілюстративне фото (kevrz.com.ua)

На кожного українця припадає 60 кг викидів у повітря

Державна служба статистики оприлюднила дані про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, обсяги викидів становили 2 508,3 тис. тон. Нагадаємо, чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб. Таким чином обсяг викидів на кожного українця становив 59,5 кг.

Крім того, викиди діоксиду вуглецю за рік становлять 126378,3 тис. тон.

Держстат назвав обсяг промислових викидів на кожного українця

Дані: www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. За даними Держстату, за січень-березень промвиробництво скоротилося на 0,9%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в. п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.

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