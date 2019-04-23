Держстат назвав обсяг промислових викидів на кожного українця

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На кожного українця припадає 60 кг викидів у повітря

Державна служба статистики оприлюднила дані про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, обсяги викидів становили 2 508,3 тис. тон. Нагадаємо, чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб. Таким чином обсяг викидів на кожного українця становив 59,5 кг.

Крім того, викиди діоксиду вуглецю за рік становлять 126378,3 тис. тон.

Дані: www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. За даними Держстату, за січень-березень промвиробництво скоротилося на 0,9%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в. п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.