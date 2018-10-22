Держстат визначив найбільш рентабельну галузь за 2017 рік

Фото: збір врожаю (Pixabey)

Найбільше прибутків в Україні отримують у сільському господарстві

Середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на остаточні дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове та рибне господарство - 22,4%.

Далі за рівнем рентабельності йдуть професійна, наукова та технічна діяльність - 19,4%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів - 18,8%, інформація та телекомунікації - 13,8%, тимчасове розміщування й організація харчування - 7,8%, промисловість - 6,8%, операції з нерухомим майном - 6,2%, освіта - 3,7%, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 3,3%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 2,6%, фінансова та страхова діяльність - 2,6%, будівництво - 1,6%,

Деякі галузі показали від'ємну рентабельність: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - -15,5%, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - -1,0%, надання інших видів послуг - -0,4%.

Нагадаємо, що фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування за січень-червень 2018 року склав 189,780 млрд грн. За даними Державної служби статистики, 71,7% підприємств були прибутковими і отримали фінансовий результат 289,737 млрд грн, 28,3% підприємства отримали збиток 99,956 млрд грн. За півроку середній рівень рентабельності склав 9,1%.

Як писало РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у серпні 2018 року склала 8977 грн, збільшившись порівняно з серпнем минулого року на 26,2%. Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 16240 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 5830 грн.