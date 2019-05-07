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Госстат назвал количество задержанных за год пьяных водителей

Новости » Общество    07.05.2019 - 13:53
Госстат назвал количество задержанных за год пьяных водителей
Фото: автомобили (РБК-Украина)

Большинство нетрезвых водителей лишают прав, но не всех

За 2018 год в Украине было привлечено к административной ответственности 69,2 тыс. человек за управление транспортными средствами или судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за это правонарушение было оштрафовано 68,9 тыс. человек. Кроме того, 58,2 тыс. человек были дополнительно лишены права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

Всего же в течение 2018 года к административной ответственности было привлечено 3,6 млн человек. Больше половины из них (2 млн человек) было привлечено за нарушения на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитацией автошкол.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине усилили контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД до начала занятий на курсах. Данные мероприятия направлены на предотвращение выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

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