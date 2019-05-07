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Держстат назвав кількість затриманих за рік п'яних водіїв

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 13:53
Держстат назвав кількість затриманих за рік п'яних водіїв
Фото: автомобілі (РБК-Україна)

Більшість нетверезих водіїв позбавляють прав, але не усіх

За 2018 рік в Україні було притягнуто до адміністративної відповідальності 69,2 тис. осіб за керування транспортними засобами або суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за це правопорушення було оштрафовано 68,9 тис. осіб. Крім того, 58,2 тис. осіб були додатково позбавлені права керування транспортними засобами за керування в нетверезому стані.

Усього ж протягом 2018 року до адміністративної відповідальності було притягнуто 3,577 млн осіб. Більше половини з них (2 млн осіб) було притягнуто за порушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до ряду постанов, пов’язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні посилили контроль над видачею водійських прав. Зокрема, посилено вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС до початку занять на курсах. Дані заходи спрямовані на запобігання видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

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