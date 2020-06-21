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Держстат назвав кількість народжених дітей за віком батька

Новини » Суспільство     21.06.2020 - 18:13
Держстат назвав кількість народжених дітей за віком батька
Фото: Марш захиснків України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найчастіше діти народжуються у батьків віком 30-39 років

Україна 21 червня вже другий рік поспіль офіційно приєднується до святкування Дня батьків. До цього свята статистичне відомство підготувало дані про народжених дітей за віком батьків у 2019 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, у 2019 вік батьків становив:

  • до 20 років - 1 651
  • 20 -29 років - 108 080
  • 30 - 39 років - 135 167
  • 40 - 49 років - 26 999
  • більше 50 років - 2 793.

Держстат назвав кількість народжених дітей за віком батька

Держстат у святковий день не публікує даних за 2019 рік про випадки, коли вік батька не вказаний. Але відомо, у 2018 році вік батька не був вказаний для 38 486 з 335 874 народжених дітей.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб до 41902,4 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року.

МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України родителипреступленияДержавна служба статистики
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