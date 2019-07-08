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Держстат назвав частку житла в Україні з газом і каналізацією

Новини » Економіка    08.07.2019 - 13:40
Держстат назвав частку житла в Україні з газом і каналізацією
Фото: лічильники води (РБК-Україна)

Газ є у більш ніж 80% будинків, каналізація лише у 60%

Станом на 2018 рік в Україні налічувалося 17,1 млн квартир  загальною площею 993,3 млн кв. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, середня площа на одного мешканця становила 23,7 кв. м, тоді як у 1990 році вона була 17,8 м.

У 2018 році питома вага загальної площі становила:

  • з каналізацією - 60% (у 1995 році - 47,3%),
  • з опаленням - 69,4% (у 1995 році - 47,9%),
  • з газом - 83,0% (у 1995 році - 79,9%),
  • з гарячим водопостачанням - 47,6% (у 1995 році - 35,0%),

Дані з 2014 року - без окупованих Росією територій.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за січень-березень 2019 року прийнято в експлуатацію 2453,8 тис. кв. м загальної площі житла (нове будівництво). Нові квартири будують площею 57,8 кв. м, приватні будинки - 154,1 кв. м.

Нагадаємо, за даними Держстату, в I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири на первинному ринку зросли на 5,4%, на вторинному - на 10,3%.

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