ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держстат назвав частку соціальної допомоги в доходах громадян

Новини » Економіка    03.04.2019 - 14:51
Держстат назвав частку соціальної допомоги в доходах громадян
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Третину доходів громадяни отримують через бюджет

Доходи громадян України у 2018 році зросли на 21,4% до 3220 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, заробітна плата за рік зросла на 26,2% до 1526 млрд грн і становить 47,4% в доходах громадян.

Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти зросли за рік на 18,0% до 1046 млрд грн і становлять 32,5% в доходах.

Прибуток та змішаний дохід зріс на 18,3% до 565 млрд грн і становить 17,6% в доходах, доходи від власності зросли на 5,0% до 83 млрд грн і становлять 2,6% в загальних доходах.

У Держстаті уточнюють, що наявний дохід громадян за 2018 рік зріс на 21,9% до 2447 млрд, середньомісячний наявний дохід у розрахунку на одну особу становить 4825,7 грн.

Держстат назвав частку соціальної допомоги в доходах громадян

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, реальні доходи (з урахуванням інфляції) громадян України у 2018 році зросли на 9,9%.

Нагадаємо, у I півріччі 2018 року розмір отриманих пільг та субсидій (готівкових та безготівкових) на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у розрахунку на пересічне домогосподарство становив 412 грн на місяць, або 31% витрат на оплату житла, комунальних продуктів та послуг.

У Мінфіні прокоментували виконання бюджету за квартал У ДФС назвали суму надходжень до бюджету за квартал
Вибори 2019 Результати виборів президента України У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів
Новини України доходыДержавна служба статистикирасходы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся