Держстат назвав частку витрат українців на різні продукти харчування

Фото: продуктовий магазин (РБК-Україна)

Лідирують у рейтингу м'ясо і м'ясопродукти (ковбаса)

Державна служба статистики оприлюднила дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІІ кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, було опитано 8245 господарств. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб. Загальні грошові витрати одного домогосподарства становлять 8624,24 грн в місяць.

Дані показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 3997,37 грн в місяць. Найбільшу статтю складають м'ясо і м'ясопродукти - 23,5% або 938 грн на місяць. Суттєвими є витрати на хліб і хлібопродукти - 15,3% або 616 грн. Далі йдуть молоко, сир та яйця (12,1% або 483 грн в місяць).

За овочі, включаючи картоплю, українці платять 10,6% або 422 грн. На сало одна сім'я витрачає 2,1% або 68 грн в місяць.

ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, підприємствами роздрібної торгівлі у 2018 році було продано продовольчих товарів на 289,7 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в 2018 році серед усіх товарів частка вітчизняної продукції становить 53,2%, серед продовольчих товарів - 81,4%, серед непродовольчих товарів - 31,7%..