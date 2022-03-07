Держспецзв'язку закликало МСЕ блокувати дзвінки з тимчасово окупованих територій
Держспецзв'язку звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) з вимогою підтримати Україну в момент війни, розв’язаної Росією проти України.
Про це розповіли в пресслужбі відомства.
Так, представники Держспецзв’язку закликали МСЕ звернутися до держав-членів Союзу з рекомендацією "блокувати вхідні/вихідні виклики в телекомунікаційних мережах загального користування з номерів у форматах, які виділено Федеральним агентством зв’язку РФ для використання на тимчасово окупованій території України".
Також у відомстві звернулися до держав-членів МСЕ, а також постачальників телекомунікаційного обладнання щодо надання технічної допомоги, підтримки та сприяння у відновленні інфраструктури на українських територіях, а також постачання телекомунікаційного обладнання.
Крім того Держспецзв'язку звернулося до МСЕ щодо можливості організації безоплатного супутникового зв’язку та доступу до супутників на території України.
Раніше в Держспецзв'язку закликали не знімати і не публікувати роботу ППО.
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