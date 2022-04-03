Госспецсвязи опровергла фейк о прослушивании украинцев врагом
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины отвергла предположение о возможности прослушивания разговоров украинцев спецслужбами РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ведомства.
Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь назвал подобные заявления фейком и частью информационно-психологических операций врага. Российские спецслужбы пытаются запугать украинцев и заставить их отказаться от информирования о передвижении техники оккупантов.
"Это – не единственный случай распространения среди граждан дезинформации. Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону из неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны", – говорится в сообщении.
К слову, Anonymous слили в открытый доступ данные 120 тысяч российских оккупантов.
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