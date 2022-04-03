Госспецсвязи опровергла фейк о прослушивании украинцев врагом

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал ведомства .

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь назвал подобные заявления фейком и частью информационно-психологических операций врага. Российские спецслужбы пытаются запугать украинцев и заставить их отказаться от информирования о передвижении техники оккупантов.

"Это – не единственный случай распространения среди граждан дезинформации. Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону из неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны", – говорится в сообщении.