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Госспецсвязи опровергла фейк о прослушивании украинцев врагом

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 17:27
Госспецсвязи опровергла фейк о прослушивании украинцев врагом Фото: Центр данных (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины отвергла предположение о возможности прослушивания разговоров украинцев спецслужбами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ведомства.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь назвал подобные заявления фейком и частью информационно-психологических операций врага. Российские спецслужбы пытаются запугать украинцев и заставить их отказаться от информирования о передвижении техники оккупантов.

"Это – не единственный случай распространения среди граждан дезинформации. Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону из неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны", – говорится в сообщении.

К слову, Anonymous слили в открытый доступ данные 120 тысяч российских оккупантов.

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