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Держспецзв'язку спростувала фейк щодо прослуховування українців ворогом

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Неділя 03 квітня 2022 17:27
Держспецзв'язку спростувала фейк щодо прослуховування українців ворогом Фото: Центр даних (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України відкинула припущення про можливість прослуховування розмов українців спецслужбами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал відомства.

Очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь назвав подібні заяви фейком та частиною інформаційно-психологічних операцій ворога. Російські спецслужби намагаються залякати українців і змусити їх відмовитися від інформування про пересування техніки окупантів.

"Це – не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації. Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони", – йдеться в повідомленні.

До слова, Anonymous злили у відкритий доступ дані 120 тисяч російських окупантів.

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