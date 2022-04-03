Держспецзв'язку спростувала фейк щодо прослуховування українців ворогом
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України відкинула припущення про можливість прослуховування розмов українців спецслужбами РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал відомства.
Очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь назвав подібні заяви фейком та частиною інформаційно-психологічних операцій ворога. Російські спецслужби намагаються залякати українців і змусити їх відмовитися від інформування про пересування техніки окупантів.
"Це – не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації. Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони", – йдеться в повідомленні.
До слова, Anonymous злили у відкритий доступ дані 120 тисяч російських окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.