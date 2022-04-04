Госспецсвязь предупредила о новой кибератаке на госорганы Украины

"Злоумышленники снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи предупредили, что хакеры распространяют среди госорганов Украины опасные электронные письма с информацией о военных преступниках России.

Письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm". При открытии вложения на компьютере создается RAR-архив "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Он содержит файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk".

Открытие файла приводит к тому, что хакеры получат удаленный доступ к компьютеру жертвы. Новая кибератака связана с группой UAC-0010 (Armageddon).