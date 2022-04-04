Держспецзв'язок попередила про нову кібератаку на держоргани України

"Зловмисники знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, "паразитують" на інформації про персональні дані росіян, які вчинили військові злочини в нашій країні", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку попередили, що хакери поширюють серед держорганів України небезпечні електронні листи з інформацією про військових злочинців Росії.

Лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm". При відкритті вкладення на комп'ютері створюється RAR-архів "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Він містить файл-ярлик "Військові-злочинці знищують Україну (домашні адреси, фото, номери телефонів, сторінки в соціальних мережах).lnk".

Відкриття файлу призводить до того, що хакери отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви. Нова кібератака пов'язана з групою UAC-0010 (Armageddon).