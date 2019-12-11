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В госсобственность вернули 14 незаконно проданных комплексов ГПЗКУ       

Новости » Экономика     11.12.2019 - 12:50
В госсобственность вернули 14 незаконно проданных комплексов ГПЗКУ       
Иллюстративное фото (pzcu.gov.ua)

Имущественные комплексы вернули в госсобственность по решению суда

Кабинет министров вернул в государственную собственность 14 незаконно проданных имущественных комплексов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Кабмина в сферу управления Минэкономики передали имущественные комплексы, которые были изъяты из частной собственности ГПЗКУ и возвращены в собственность государства в лице Кабинета министров.

"История передачи этих 14 имущественных комплексов - это неправильная история многолетней давности, когда тогдашняя местная власть незаконно передала их владельцам. Решением суда мы их вернули государству. Дальнейшую судьбу должны определять по общим правилам реформы управления государственным имуществом", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве по запросу НАБУ задержали экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Петра Вовчука. Его подозревают в причастности к схеме на 60 млн долларов.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГПЗКУгоссобственность
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