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У державну власність повернули 14 незаконно проданих комплексів ДПЗКУ

Новини » Економіка     11.12.2019 - 12:50
У державну власність повернули 14 незаконно проданих комплексів ДПЗКУ
Ілюстративне фото (pzcu.gov.ua)

Майнові комплекси повернули в держвласність за рішенням суду

Кабінет міністрів повернув у державну власність 14 незаконно проданих майнових комплексів Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну до сфери управління Мінекономіки передали майнові комплекси, які були вилучені із приватної власності ДПЗКУ і повернуті у власність держави в особі Кабінету міністрів.

"Історія передачі цих 14 майнових комплексів - це неправильна історія кількарічної давності, коли тодішня місцева влада незаконно передала їх власникам. Рішенням суду ми їх повернули державі. Подальшу долю повинні визначати за загальними правилами реформи управління державним майном", - підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Литві за запитом НАБУ затримали екс-голову Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука. Його підозрюють у причетності до схеми на 60 млн доларів.

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