У Держслужбі констатують зростання зайнятості населення вперше з 2013 року

На сьогодні частка зайнятого в Україні населення займає понад 55%

У Державній службі зайнятості констатують зростання кількості зайнятого населення вперше з 2013 року. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, перелає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами Ярошенка, спостерігається певна стабілізація на ринку праці у першому півріччі 2018 року. На сьогодні кількість зайнятого населення займає понад 55%.

"Зростання зайнятості населення у нас, згідно з держстатистикою, відбулося вперше з 2013 року. Кількість зайнятого населення вперше з 2013 року збільшилась на 149 тисяч і зараз складає - 55,9%", - сказав він.

Ярошенко додав, що такий процес є свідченням економічного зростання країни. Зокрема, у першому кварталі 2018 року, в порівнянні з першим кварталом 2017 року, відбулося зростання ВВП на 3,1%.

Разом із тим на обліку у Держслужбі зайнятості станом на сьогодні перебуває 304 тис. осіб. Мінімальна допомога по безробіттю на сьогодні складає 544 грн (на сьогодні її отримують 25% безробітних), а максимальна - 7 048 грн (у цьому році отримують 5% безробітних проти 3% минулого року).

"З них із вищою освітою 47%", - зазначив Ярошенко.

Він також зауважив, що у великих містах до 90% осіб, які перебувають на обліку у центрах зайнятості - це громадяни із вищою освітою.

"В місті Києві, Одесі, Харкові, тобто, у великих містах, навіть у Сумах та у Львові, з вищою освітою в центрах зайнятості на тепер пепебувають від 85% до 90%", - сказав Ярошенко.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна 30 липня 2018 року, з початку 2018 року зі Збройних сил України звільнилися 11 тисяч офіцерів та контрактників з досвідом військової служби. Основною причиною звільнення військовослужбовців є низькі зарплати.