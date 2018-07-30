Міноборони заявляє про масове звільнення військових через низькі зарплати

За півроку з лав Збройних сил України звільнилися 11 тис. офіцерів і контрактників

З початку 2018 року зі Збройних сил України звільнилися 11 тисяч офіцерів та контрактників з досвідом військової служби. Про це повідомляє портал ukrmilitary.com з посиланням на лист міністра оборони Степана Полторака прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману.

В документі Полторак вказує, що низькі зарплати є основною причиною звільнення військовослужбовців. Всього за перше півріччя 2018 року звільнилися 11 тис. офіцерів та контрактників, які мали військовий досвід. Крім того, до кінця року звільниться ще 18 тис. військових.

Також у листі вказується, що на початок 2016 мінімальне грошове забезпечення було на рівні 7 тис. гривень, що на той момент було 1,6 середньої зарплати в Україні. Вже після 1 січня 2017 року, коли відбулося підвищення соціальних стандартів, мінімальна зарплата військових стала складати 0,89 середньої зарплати, що призвело до відтоку військовослужбовців.

Фото: лист Гройсману (ukrmilitary.com)

Зазначимо, саме тому Міноборони просить виділити 4,5 млрд гривень на підвищення зарплат військовим. Передбачається, що для збереження кадрового потенціалу з 1 жовтня підвищать зарплату рядовому складу - до 9 тис. гривень, офіцерському складу - до 15,3 тис. гривень.