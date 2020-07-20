Госслужба занятости составила портрет украинского безработного

На учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 июля 2020 года находилось почти 518 тысяч официально зарегистрированных безработных. Это те граждане, которые обратились, чтобы получить статус.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости

По данным пресс-службы, женщины составляли 58% безработных, мужчины - 42%. Диплом вуза имели 50% зарегистрированных безработных, 33% - окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам 31% безработных - молодежь до 35 лет, 29% - от 35 до 44, 40% - свыше 45 лет.

До увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тысячам украинцев, из них - 116 тыс. безработных. Лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 54% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность - 13% и 11% - торговля.

Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2020 года количество безработных в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2020 года в Украине максимальный размер пособия по безработице вырос до 8788 грн в месяц.