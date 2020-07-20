Держслужба зайнятості склала портрет українського безробітного

На обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 липня 2020 року перебувало майже 518 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Це ті громадяни, які звернулися, аби отримати статус.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості

За даними прес-служби, жінки становили 58% безробітних, чоловіки - 42%. Диплом вишу мали 50% зареєстрованих безробітних, 33% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. За віковими групами 31% безробітних - молодь до 35 років, 29% - від 35 до 44, 40% - понад 45 років.

До звільнення 17% безробітних працювали у сфері торгівлі, 14% - переробній промисловості, 13% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні, 9% - у сільському, лісовому та рибному господарстві.

З початку дії карантину (тобто з 12 березня по 30 червня) за сприяння служби зайнятості вдалося знайти роботу 174 тисячам українців, з них - 116 тис. безробітних. Лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство - 54% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість - 13% та 11% - торгівля.

Нагадаємо, за даними Держстату, I кварталі 2020 року кількість безробітних у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2020 року в Україні максимальний розмір допомоги по безробіттю зріс до 8788 грн в місяць.