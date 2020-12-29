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Госслужащих планируют перевести на новую систему оплаты труда в 2022 году

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине планируют перейти на новую систему оплаты труда государственных служащих в 2022 году. В следующем году проведут эксперимент относительно такой оплаты по новой концепции.

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Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в интервью "Укринформу".

По его словам, чтобы поддержать престиж государственной службы, правительство в этом году приняло концепцию реформирования оплаты труда государственных служащих и поддержало инициативу по внедрению информационной системы управления человеческими ресурсами и начислению заработной платы в государственных органах - HRMIS.

"Это важный приоритет на следующий год - проведение эксперимента относительно начала оплаты труда по этой концепции (реформирование оплаты труда госслужащих, - ред.) и принятие изменений, которые позволят там с 2022 года перейти на новую систему оплаты труда", - сказал Немчинов.

Отметим, в мае правительством была одобрена Концепция реформирования системы оплаты труда государственных служащих и утвержден план мероприятий по ее реализации.

Напомним, РБК-Украина было проанализировало презентованные правительством аудит и экономические векторы, которые станут основой стратегии. Издание также выделило главные цели по 10 ключевым направлениям, которые будут определены для страны до 2030 года.

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