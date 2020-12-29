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Держслужбовців планують перевести на нову систему оплати праці в 2022 році

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні планують перейти на нову систему оплати праці державних службовців у 2022 році. В наступному році проведуть експеримент щодо такої оплати за новою концепцією.

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Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, аби підтримати престиж державної служби, уряд в цьому році ухвалив концепцію реформування оплати праці державних службовців і підтримав ініціативу щодо впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати в державних органах - HRMIS.

"Це важливий пріоритет на наступний рік - проведення експерименту щодо початку оплати праці за цією концепцією (реформування оплати праці держслужбовців, - ред.) і прийняття змін, які дозволять там з 2022 року перейти на нову систему оплати праці", - сказав Немчінов.

Зазначимо, у травні урядом було схвалено Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затверджено план заходів з її реалізації.

Нагадаємо, РБК-Україна проаналізувало презентовані урядом аудит та економічні вектори, які стануть основою стратегії. Видання також виділило головні цілі по 10 ключових напрямках, які будуть визначені для країни до 2030 року.

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