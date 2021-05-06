Госсекретарь США сегодня с визитом в Киеве: программа
Программа визита в Киев:
- 9:20 - встреча с депутатами Верховной рады;
- 9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой;
- 10:10 - Блинкен примет участие в возложении цветов в память о конфликте на Донбассе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием;
- 10:20 - Блинкен вместе с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь;
- 10:45 - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;
- 11:55 - совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским;
- 12:30 - встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем;
- 15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном Круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией;
- 16:15 - Блинкен примет участие в виртуальной встрече посольства США в Киеве.