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Госсекретарь США сегодня с визитом в Киеве: программа

Автор: РБК-Украина

Сегодня с визитом в Киеве находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Он проведет встречи, в частности, с президентом Украины, главой МИД и главой ПЦУ.

Детальную программу визита опубликовали на сайте Госдепа США.

Программа визита в Киев:

  • 9:20 - встреча с депутатами Верховной рады;
  • 9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой;
  • 10:10 - Блинкен примет участие в возложении цветов в память о конфликте на Донбассе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием;
  • 10:20 - Блинкен вместе с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь;
  • 10:45 - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;
  • 11:55 - совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским;
  • 12:30 - встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем;
  • 15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном Круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией;
  • 16:15 - Блинкен примет участие в виртуальной встрече посольства США в Киеве.

Напомним, сегодня ночью госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Украину.

Ранее в МИД Украины рассказали, чего ожидают от визита Блинкена.

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