Держсекретар США сьогодні з візитом в Києві: програма
Програма візиту в Київ:
- 9:20 - зустріч з депутатами Верховної ради;
- 9:40 - зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;
- 10:10 - Блінкен візьме участь у покладанні квітів на згадку про конфлікт на Донбасі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і митрополитом Єпіфанієм;
- 10:20 - Блінкен разом з митрополитом Єпіфанієм відвідає Михайлівський монастир.
- 10:45 - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським;
- 11:55 - спільна прес-конференція з президентом України Володимиром Зеленським;
- 12:30 - зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем;
- 15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному Круглому столі з реформи і боротьби з корупцією;
- 16:15 - Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.