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Интервью

Госсекретарь США рассказал о своей задаче в отношениях с Россией

НовостиПолитика    26.06.2018 - 08:37
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Помпео подчеркнул, что Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с РФ

У Российской Федерации (РФ) и Соединенных Штатов Америки (США) есть области в политике, где интересы двух стран совпадают, что дает Москве и Вашингтону возможность сотрудничать. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, существует много вещей, "в которых мы не согласны".

"У нас невероятно разные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения. Задача госсекретаря - определить те области, в которых мы можем работать вместе, одновременно защищая США от худших действий", - заявил глава Госдепа.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с Россией.

"При этом связи с КНР должны быть урегулированы в рамках строгих двусторонних договоренностей, в то время как сейчас они находятся в анархическом состоянии", - заметил Помпео.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не стремится к новой "холодной войне" с Россией.

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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