Держсекретар США розповів про своє завдання у відносинах з Росією

Помпео підкреслив, що Вашингтон повинен проявляти гнучкість у відносинах з РФ

У Російської Федерації (РФ) і Сполучених Штатів Америки (США) є області в політиці, де інтереси двох країн збігаються, що дає Москві і Вашингтону можливість співпрацювати. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, існує багато речей, "в яких ми не згодні".

"У нас неймовірно різні цінності, але є й області, де ми знаходимо збіги. Завдання держсекретаря - визначити ті області, в яких ми можемо працювати разом, одночасно захищаючи США від гірших дій", - заявив глава Держдепу.

Помпео підкреслив, що Вашингтон повинен проявляти гнучкість у відносинах з Росією.

"При цьому зв'язки з КНР повинні бути врегульовані в рамках строгих двосторонніх домовленостей, в той час як зараз вони знаходяться в анархічному стані", - зауважив Помпео.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не прагне до нової "холодної війни" з Росією.