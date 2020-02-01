Госсекретарь США посетил украинских военных в госпитале

В ходе своего визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео 31 января посетил раненых украинских воинов в киевском госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь". Он также посетил госпитальный храм Покрова Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины.

Помпео пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.

Напомним, в ходе визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии. Также подчеркивалось, что США подтверждают свою позицию введением 29 января пакета дополнительных санкций, которые касаются отдельных лиц и компаний в Крыму.

Так, на переговорах Помпео и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко поднимались вопросы политического и практического взаимодействия. Стороны обсудили действия на международной арене, которые направлены на восстановление территориальной целостности Украины.