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Госсекретарь США Помпео провел встречу с главой МИД Венгрии

НовостиПолитика    30.05.2018 - 23:12
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео отметил необходимость предоставлении помощи Украине в борьбе с агрессией РФ

Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу в Вашингтоне с министром иностранных дел Венгрии Питером Сжижарто, в ходе которой отметил необходимость в предоставлении помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

"Секретарь также подчеркнул настоятельную необходимость помочь Украине в условиях российской агрессии, в том числе важность содействия и поддержки Украины со стороны НАТО, а также необходимость борьбы с российским агрессивным влиянием в Центральной Европе", - говорится в сообщении.

Также Майк Помпео и Питер Сжижарто договорись, что в ближайшее время между Вашингтоном и Будапештом будет заключено соглашение в области обороны.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что США готовы и далее предоставлять оборонительное вооружение Украине. В то же время он отметил, что не уверен в отношении конкретных видов оружия, в частности, средств противовоздушной обороны.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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