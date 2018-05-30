Держсекретар США Помпео провів зустріч з главою МЗС Угорщини

Помпео відзначив необхідність надання допомоги Україні у боротьбі з агресією РФ

Держсекретар США Майк Помпео провів зустріч у Вашингтоні з міністром закордонних справ Угорщини Пітером Сжижарто, в ході якої зазначив необхідність у наданні допомоги Україні в боротьбі з російською агресією. Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

"Секретар також підкреслив нагальну потребу допомогти Україні в умовах російської агресії, у тому числі важливість сприяння та підтримки України з боку НАТО, а також необхідність боротьби з агресивним російським впливом в Центральній Європі", - йдеться в повідомленні.

Також Майк Помпео і Пітер Сжижарто домовилися, що найближчим часом між Вашингтоном і Будапештом буде укладено угоду в галузі оборони.

Нагадаємо, раніше Помпео заявляв, що США готові і надалі надавати оборонне озброєння Україні. У той же час він зазначив, що не впевнений щодо конкретних видів зброї, зокрема, засобів протиповітряної оборони.