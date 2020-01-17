Госсекретарь США отреагировал на информацию о слежке за Йованович

Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

Помпео пообещал расследовать возможную слежку за экс-послом

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отреагировал на информацию о возможной слежке за экс-послом в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам госсекретаря, он ранее не знал о слежке за бывшим послом США в Украине, о которой шла речь в показаниях партнера личного адвоката американского президента Льва Парнаса. Помпео пообещал, что он оценит и расследует данный вопрос и добавил, что никогда не встречался с Парнасом.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы оценить, произошло ли там (в Украине - ред.) что-то", - заявил он.

Госсекретарь отметил, что, по его мнению, большинство свидетельств Парнаса окажутся ложными, но он обязан обеспечить безопасность сотрудников Государственного департамента.

"Мы в Госдепартаменте всегда делаем все возможное для того, чтобы наши сотрудники не только послы, а вся команда ведомства, имели соответствующий уровень безопасности. Каждый раз, когда кто-то заявляет, что сотрудники Госдепа могли подвергнуться риску, мы расследуем это", - подчеркнул Помпео.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал переписку бизнес партнеров адвоката Трампа с украинскими чиновниками, которую предоставил фигурант дела Лев Парнас. В частности, в переписке говорится о том, что за бывшим послом США в Украине Мари Йованович велась слежка.