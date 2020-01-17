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Держсекретар США відреагував на інформацію про стеження за Йованович

Новини » Політика     17.01.2020 - 19:13
Держсекретар США відреагував на інформацію про стеження за Йованович
Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

Помпео пообіцяв розслідувати можливе стеження за екс-послом

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео відреагував на інформацію про можливе стеження за екс-послом в Україні Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами держсекретаря, він раніше не знав про стеження за колишнім послом США в Україні, про яке йшлося у свідченнях партнера особистого адвоката американського президента Лева Парнаса. Помпео пообіцяв, що він оцінить та розслідує дане питання та додав, що ніколи не зустрічався з Парнасом.

"Ми зробимо все можливе для того, щоб оцінити, чи сталося там (в Україні - ред.) щось", - заявив він.

Держсекретар зазначив, що, на його думку, більшість свідчень Парнаса виявляться неправдивими, але він зобов'язаний забезпечити безпеку співробітників Державного департаменту.

"Ми у Держдепартаменті завжди робимо все можливе для того, щоб наші співробітники, не лише посли, а вся команда відомства, мали відповідний рівень безпеки. Кожного розу, коли хтось заявляє, що співробітники Держдепу могли піддатися ризику, ми розслідуємо це", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив листування бізнес-партнерів адвоката Трампа з українськими чиновниками, яке надав фігурант справи Лев Парнас. Зокрема, у листуванні йдеться про те, що за колишнім послом США в Україні Марі Йованович велося стеження.

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