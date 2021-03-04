Госсекретарь США назвал восемь основных целей администрации Байдена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен описал стратегию внешней политики Соединенных Штатов. Он назвал восемь основных целей администрации президента Джо Байдена.
Об этом пишет "Голос Америки".
По словам Блинкена, во внешней политике США приоритетом будет дипломатия, а не военные вмешательства. Он также назвал основные цели новой администрации США:
Напомним, ранее Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена не считает Россию главным геополитическим противником в 21 веке.
Как известно, Блинкин также заявлял, что США больше не будут "продвигать демократию" с помощью военных операций.