RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Держсекретар США назвав вісім основних цілей адміністрації Байдена

Автор: Инна Собора

Державний секретар США Ентоні Блінкен описав стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він назвав вісім основних цілей адміністрації президента Джо Байдена.

Про це пише "Голос Америки".

За словами Блінкена, в зовнішній політиці США пріоритетом буде дипломатія, а не військові втручання. Він також назвав основні цілі нової адміністрації США:

  1. подолати COVID-19 та посилити глобальну охорону здоров’я.
  2. відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку.
  3. оновити міць демократії в США, а відтак у світі.
  4. створити гуманну та ефективну систему імміграції.
  5. пожвавити відносини із союзниками та партнерами.
  6. подолати кліматичну кризу та стимулювати використання “зеленої енергетики”.
  7. забезпечити лідерство США в сфері технологій.
  8. вирішити “найбільше геополітичне випробування 21 століття” - відносини з Китаєм.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена не вважає Росію головним геополітичним противником у 21 столітті.

Як відомо, Блінкін також заявляв, що США більше не будуть "просувати демократію" за допомогою військових операцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденСполучені Штати Америки
Читайте також
Байден продовжив на рік санкції проти Росії за агресію проти України
"Це не працює": США більше не будуть просувати демократію силою
Прогноз погоди