Держсекретар США назвав вісім основних цілей адміністрації Байдена

Державний секретар США Ентоні Блінкен описав стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він назвав вісім основних цілей адміністрації президента Джо Байдена.
Про це пише "Голос Америки".
За словами Блінкена, в зовнішній політиці США пріоритетом буде дипломатія, а не військові втручання. Він також назвав основні цілі нової адміністрації США:
Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена не вважає Росію головним геополітичним противником у 21 столітті.
Як відомо, Блінкін також заявляв, що США більше не будуть "просувати демократію" за допомогою військових операцій.