Госсекретарь США готов к обсуждению санкций против "Северного потока-2" с конгрессменами

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "продолжить обсуждение" с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Он примет участие в заседании Комитета по иностранным делам в Палате представителей.
Об этом пишет "Голос Америки".
В Госдепе напомнили, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, помогающих России окончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, будет представлен Конгрессу в мае.
Также представитель Госдепа подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему стремится препятствовать завершению строительства "Северного потока-2".
"Президент Байден назвал это плохой сделкой, разделяющей Европу. У госсекретаря, уверен, завтра будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь по этой и по всем другим проблемам, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Нед Прайс.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США потребовали от Госдепа новых санкций против "Северного потока - 2".
РБК-Украина писало, что в США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по "Северному потоку-2".