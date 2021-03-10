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Госсекретарь США готов к обсуждению санкций против "Северного потока-2" с конгрессменами

Автор: Инна Собора

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "продолжить обсуждение" с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Он примет участие в заседании Комитета по иностранным делам в Палате представителей.

Об этом пишет "Голос Америки".

В Госдепе напомнили, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, помогающих России окончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, будет представлен Конгрессу в мае.

Также представитель Госдепа подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему стремится препятствовать завершению строительства "Северного потока-2".

"Президент Байден назвал это плохой сделкой, разделяющей Европу. У госсекретаря, уверен, завтра будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь по этой и по всем другим проблемам, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Нед Прайс.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США потребовали от Госдепа новых санкций против "Северного потока - 2".

РБК-Украина писало, что в США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по "Северному потоку-2".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
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