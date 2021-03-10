Держсекретар США готовий до обговорення санкцій проти "Північного потоку-2" з конгресменами

Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий "продовжити обговорення" можливих нових санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" з конгресменами. Він візьме участь у засіданні Комітету з закордонних справ у Палаті представників.
Про це пише "Голос Америки".
У Держдепі нагадали, що наступний звіт з перерахуванням компаній та суден, які допомагають Росії закінчити прокладання газопроводу по дну Балтійського моря, буде представлений Конгресу в травні.
Також представник Держдепу підкреслив, що адміністрація президента Джо Байдена як і раніше прагне перешкоджати завершенню будівництва "Північного потоку-2".
"Президент Байден назвав це поганий угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря, впевнений, завтра буде можливість продовжити обговорення цього питання з законодавцями. Він цінує їх розуміння питання і зворотний зв'язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося", - сказав Нед Прайс.
Раніше повідомлялося, що в Конгресі США зажадали від Держдепу нових санкцій проти "Північного потоку - 2".
РБК-Україна писало, що в США блокують призначення глави ЦРУ з-за відсутності санкцій по "Північному потоку-2".