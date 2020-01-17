Госсекретарь Минкульта объяснил, почему получил высокую зарплату в декабре

Государственному секретарю Министерства культуры Украины Ростиславу Карандееву за декабрь 2019 года было начислено 498 тысяч гривен заработной платы. Впрочем, по результатам проверки размер выплаченной зарплаты составил 65 тысяч гривен, другие начисленные денежные средства являются компенсацией за неиспользованные в течение последних пяти лет 147 дней отпускных, которые Минкульт должен был выплатить чиновнику в полном объеме в связи с реорганизацией министерства. Об этом Карандеев написал на своей странице в Facebook.

"Ожидаемо, что размер начисленных мне доходов, которые я указал в декларации, вызвал немалый интерес. 498 тыс грн, а именно столько мне как государственному секретарю Минкультуры, было начислено в конце прошлого года, что является очень большой суммой для зарплаты госслужащего, ведь средняя заработная плата в государственной службе, значительно меньше. Значительно меньшей является и моя ежемесячная зарплата", - написал Карандеев.

По его словам, ее размер жестко регулируется законодательством и не может быть больше размера установленного соответствующими правительственными актами.

"С учетом таких норм размер зарплаты начисленной мне в декабре 2019 года составил 81 тыс грн. Эта сумма включает налог - 19,5%. Поэтому фактически выплаченная мне декабрьская зарплата равнялась 65 тыс грн. Согласно Закону "О государственной службе" ежегодно каждый государственный служащий проходит оценивания своей работы, результаты которого утверждаются соответствующим распоряжением правительства. По результатам такой оценки тем, кто получил оценку "отлично", Кабинетом Министров Украины может быть установлена ежегодная премия", - отметил чиновник.

Впрочем, наибольшей составляющей, начисленного Карандееву в декабре, дохода стала компенсация за неиспользованные дни отпусков за весь период его работы в Минкультуры с 2014 по 2019 год.

"Таких дней (неожиданно даже для меня самого) набралось аж 147. Я имел право их использовать на свой отдых, но просто не мог себе позволить часто или на долго оставлять работу. Ежегодно мой неиспользованный отпуск накапливалась и возможно это продолжалось бы еще, но Кабинетом Министров Украины было принято решение о ликвидации Минкультуры в связи с образованием нового Министерства культуры, молодежи и спорта. Со мной как и со многими другими работниками "старого" Минкультуры, которые не перешли в "новое" министерство, был проведен полный расчет. Таким образом в дополнение к зарплате и ежегодной премии мне была начислена еще компенсация за неиспользованный отпуск в размере 358 тыс грн. Эта сумма и увеличила мой совокупный доход до уровня, которій получил широкий публичный резонанс и соответствующие комментарии", - пояснил Карандеев.

В комментарии РБК-Украина Карандеев также опроверг обвинения о нарушении им требований Закона "О государственной службе" в части превышения предельного размера премии, которая может быть начислена госслужащему.

"Общий размер всех, в том числе и премии по результатам ежегодной оценки, установленных мне Кабинетом Министров Украины не превышает положенных по Закону 30% от фонда моего должностного оклада. Мой работодатель в лице Кабинета министров не нарушил эту норму, поэтому все "обвинения" не основаны", - отметил Карандеев.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников.

В свою очередь, украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц. По данным опроса, такой уровень зарплат достаточен для удовлетворения финансовых потребностей и качественного исполнения обязанностей, а также способен предотвратить коррупцию среди депутатов.