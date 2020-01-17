Держсекретар Мінкульту пояснив, чому отримав високу зарплату у грудні

Державному секретарю Міністерства культури України Ростиславу Карандєєву за грудень 2019 року було нараховано 498 тисяч гривен заробітньої плати. Втім, за результатами перевірки розмір виплаченої зарплати склав 65 тисяч гривен, інші нараховані кошти є компенсацією за невикористані протягом останніх п'яти років 147 днів відпусток, які Мінкульт був зобов'язаний виплатити у повному обсязі у зв’язку з реорганізацією міністерства. Про це Карандєєв написав на своїй сторінці в Facebook.

"Очікувано, що розмір нарахованих мені доходів, які я зазначив у декларації, викликав жвавий інтерес. 498 тис грн, а саме стільки мені як державному секретарю Мінкультури було нараховано наприкінці минулого року, є дуже великою сумою як для зарплати держслужбовця, адже середня заробітна плата в державній службі, є значно меншою. Значно меншою є і моя щомісячна зарплата", - написав Карандєєв.

За його словами, її розмір жорстко регулюється законодавством та не може бути більшим від розміру встановленого відповідними урядовими актами.

"З урахуванням таких норм розмір зарплати нарахованої мені у грудні 2019 року склав 81 тис грн. Ця сума включає податок - 19,5%. Тому фактично виплачена мені груднева зарплата дорівнювала 65 тис грн. Відповідно до Закону "Про державну службу" щороку кожен державний службовець проходить оцінювання своєї роботи, результати якого затверджуються відповідним розпорядженням Уряду. За результатами такого оцінювання тим, хто отримав оцінку "відмінно", Кабінетом Міністрів України може бути встановлена щорічна премія", - зазначив чиновник.

Втім, найбільшою складовою нарахованого Карандєєву у грудні доходу стала компенсація за невикористані дні відпусток за увесь період його роботи в Мінкультури з 2014 по 2019 рік.

"Таких днів (несподівано навіть для мене самого) набралося аж 147. Я мав право їх використати на свій відпочинок, але просто не міг собі дозволити часто чи на довго залишати роботу. Щороку моя невикористана відпустка накопичувалась і можливо це тривало б ще, але Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про ліквідацію Мінкультури у зв'язку із утворенням нового Міністерства культури, молоді і спорту. Зі мною як і з багатьма іншими працівниками "старого" Мінкультури, які не перейшли в "нове" міністерство, був проведений повний розрахунок. Таким чином в додаток до зарплати та щорічної премії мені була нарахована ще компенсація за невикористану відпустку у розмірі 358 тис грн.

Ця сума і збільшила мій сукупний дохід до рівня, що отримав широкий публічний розголос та відповідні коментарі", - пояснив Карандєєв.

В коментарі РБК-Україна, Карандєєв спростовув звинувачення щодо порушення ним вимог Закону "Про державну службу" в частині перевищення граничного розміру премії, яка може бути нарахована держслужбовцю.

"Загальний розмір усіх, у тому числі і премії за результатами щорічного оцінювання, встановлених мені Кабінетом Міністрів України не перевищує визначених Законом 30% від фонду мого посадового окладу. Мій роботодавець в особі Кабінету Міністрів не порушив цю норму, тому усі "звинувачення" немають підстав", - зазначив Карандєєв.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України змінив принципи оплати праці і встановив сітку зарплат для топ-чиновників.

У свою чергу, украінці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць. За даними опитування, такий рівень зарплат достатній для задоволення фінансових потреб і якісного виконання обов'язків, а також здатний запобігти корупції серед депутатів.