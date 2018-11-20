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В Госрыбагентстве не подтверждают задержание россиянами украинского катера в Азовском море

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 17:01
В Госрыбагентстве не подтверждают задержание россиянами украинского катера в Азовском море
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Рыбаки могли выйти в море из оккупированного Новоазовска

В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины отсутствуют сведения о задержании украинского рыболовецкого судна российской пограничной службой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Госрыбагентства.

В то же время сообщается, что по предварительной информации, рыболовецкое судно вышло в море с неподконтрольной украинскому правительству территории, а именно из оккупированного города Новоазовск Донецкой области.

"Документального заверения, что задержанное российской погранслужбой рыболовное судно является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою рыбохозяйственную деятельность согласно законодательству Украины, нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 19 ноября, стало известно о задержании россиянами в Азовском море украинского рыболовецкого катера. Судно задержали за нарушение правил рыболовства. Катер и рыбаки были доставлены в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания призывает Российскую Федерацию (РФ) не препятствовать торговым судам идти в украинские порты через Керченский пролив.

ЕС предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море, - Могерини Российские пограничники задержали украинский катер в Азовском море
Новости Украины ГосрыбагентствоАзовское море
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