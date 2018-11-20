У Держрибагентстві не підтверджують затримання росіянами українського катера в Азовському морі

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Рибалки могли вийти в море з окупованого Новоазовська

У Державного агентства рибного господарства України відсутні відомості про затримання українського рибальського судна російською прикордонною службою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Держрибагентства.

Водночас повідомляється, що за попередньою інформацією, рибальське судно вийшло в море із непідконтрольної українському урядову території, а саме з окупованого міста Новоазовськ Донецької області.

"Документального засвідчення, що затримане російською прикордонною службою рибальське судно є суб’єктом господарювання, який здійснює свою рибогосподарську діяльність згідно законодавства України, немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 19 листопада, стало відомо про затримання росіянами у Азовському морі українського рибальського катера. Судно затримали за порушення правил рибальства. Катер і рибалки були доставлені в порт Єйська. В моторному катері типу "Тунець" були виявлені понад 240 кг риби, включаючи 17 особин забороненого до вилову судака, а також десяток сіток.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія закликає Російську Федерацію (РФ) не перешкоджати торговельним суднам іти в українські порти через Керченську протоку.