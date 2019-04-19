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У Держрезерві прокоментували заборону російських нафтопродуктів

Новини » Економіка    19.04.2019 - 13:38
У Держрезерві прокоментували заборону російських нафтопродуктів
Фото: Вадим Мосійчук (УНІАН)

Україні знадобиться близько місяця, щоб диверсифікувати поставки

Голова Державного агентства резерву України Вадим Мосійчук прокоментував заборону з боку Росії експорту нафтопродуктів в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Мосійчук зазначив, що таке рішення не було несподіваним, оскільки про це давно попереджали західні партнери України.

"Саме для того, щоб в подальшому виключати такі ситуації, і потрібно прискорити процес узгодження і прийняття Моделі формування мінімальних запасів", - додав він.

Голова Держрезерву також повідомив, що за розрахунками, "аби диверсифікувати ті об‘єми, які ми мали з Росії, необхідно не менше місяця, а то й більше".

Нагадаємо, 18 квітня, московське керівництво Росії ухвалило рішення про заборону російським компаніям постачати нафту і нафтопродукти в Україну.

Відзначимо, Білорусь повідомила російську компанію "Транснефть", що планує підвищити тарифи на транзит нафти на 23%. Підвищити тариф на прокачування по своїй ділянці нафтопроводу "Дружба" Білорусь має намір з 1 травня. У Білорусі таким чином хочуть поліпшити екологію за рахунок трубопровідного транспорту.

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