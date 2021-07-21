Госресурсы подверглись тысячи кибератакам за полгода: самая масштабная выполнена Россией

Указано, что активизация таких атак была зафиксирована в апреле-мае (в это время происходила концентрация военных формирований РФ вдоль украинской границы).

Так, одной из масштабных кибератак стали действия хакерской группировки "Armageddon", подконтрольного ФСБ РФ. Хакеры пытались взломать системы электронного документооборота, чтобы получить доступ к секретным данным украинских органов государственной власти.

Также киберспециалисты прекратили деятельность 8 ботоферм мощностью более 35 тысяч аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент.

Кроме этого СБУ разоблачила с РФ сеть интернет-агитаторов, которые действовали на территории 8 областей и чья активность совпала с "тарифными протестами".

Еще одна агентурная сеть российских спецслужб влияла на украинцев через Telegram-аккаунты, другая - через каналы "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".

В результате чего, за эти полгода СБУ привлекла к уголовной ответственности 60 человек (22 граждан осуждены).

В частности, было объявлено подозрение "замминистру информации "ДНР", который организовывал дезинформационные кампании против Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

Кроме того, запрещен въезд в Украину 46 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете.

В общем по материалам киберподразделения СБУ в январе-июне было начато 334 уголовных производства.