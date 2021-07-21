Державні ресурси зазнали тисячу кібератак за півроку: наймасштабніша вчинена Росією



Зазначено, що активізація таких атак була зафіксована у квітні-травні (у цей час відбувалася концентрація військових формувань РФ вздовж українського кордону).

Так, однією з масштабних кібератак стали дії хакерського угруповання "Armageddon", підконтрольного ФСБ РФ. Хакери намагалися вразити системи електронного документообігу, щоб отримати доступ до секретних даних українських органів державної влади.

Також кіберфахівці припинили діяльність 8 ботоферм потужністю понад 35 тисяч акаунтів, які поширювали деструктивний контент.

Крім цього СБУ викрила з РФ мережу інтернет-агітаторів, які діяли на території 8 областей і чия активність збіглася з "тарифними протестами".

Ще одна агентурна мережа російських спецслужб впливала на українців через Telegram-акаунти, інша - через канали "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".

В результаті чого, за ці пів року СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 60 осіб (22 громадян засуджено).

Зокрема, було оголошено підозру "заступнику міністра інформації "ДНР", який організовував дезінформаційні кампанії проти України. Наразі його оголошено у розшук.

Крім того, заборонено в’їзд в Україну 46 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті.

Загалом за матеріалами кіберпідрозділів СБУ у січні-червні було розпочато 334 кримінальні провадження.