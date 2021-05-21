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Госрегистратор лишил "Одесскую юридическую академию" недвижимости на 116 млн гривен

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Киев, Пятница 21 мая 2021 16:20
Госрегистратор лишил "Одесскую юридическую академию" недвижимости на 116 млн гривен Фото: обыск в офисе госрегистратора в Одессе (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственного регистратора уличили во внесении изменений в госреестр на основании поддельных документов. В результате его действий "Одесская юридическая академия" лишилась недвижимости на 116 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ходе следствия было установлено, что в 2018 году госрегистратор на основании поддельных документов внес изменения в государственный реестр имущественных прав, отменяющий право "Одесской юридической академии" и частной компании на ряд объектов недвижимости. Позднее их незаконно перерегистрировали на коммерческую структуру.

Своими действиями госрегистратор нанес академии убытков более чем на 116 млн гривен. Ему сообщили о подозрении сразу после его возвращения в Украину на территории одесского аэропорта. Мужчине инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.

Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали судью Донецкого окружного административного суда по подозрению в мошенничестве. Он предложил директору частного предприятия за деньги "договориться" в Верховном суде Украины по решению хозяйственного спора.

Отметим, 17 мая Служба безопасности Украины задержала адвоката при попытке дачи взятки сотруднику спецслужбы за помощь в легализации иностранцев в Украине из стран с повышенной террористической угрозой. Правозащитник хотел "наладить" постоянное сотрудничество, предлагая по 400 долларов за одного человека.

Как писало РБК-Украина, во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более чем 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.

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