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Держреєстратор позбавив "Одеську юридичну академію" нерухомості на 116 млн гривень

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 16:20
Держреєстратор позбавив "Одеську юридичну академію" нерухомості на 116 млн гривень Фото: обшук в офісі держреєстратора в Одесі (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державного реєстратора викрили у внесенні змін до держреєстру на підставі підроблених документів. В результаті його дій "Одеська юридична академія" позбулася нерухомості на 116 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

В ході слідства було встановлено, що в 2018 році Держреєстратор на підставі підроблених документів вніс зміни до Державного реєстру майнових прав, що скасовує право "Одеської юридичної академії" і приватної компанії на ряд об'єктів нерухомості. Пізніше їх незаконно перереєстрували на комерційну структуру.

Своїми діями Держреєстратор завдав Академії збитків більш ніж на 116 млн гривень. Йому повідомили про підозру відразу після його повернення в Україну на території Одеського аеропорту. Чоловікові інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

Нагадаємо, раніше співробітники ДБР затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду за підозрою в шахрайстві. Він запропонував директору приватного підприємства за гроші "домовитися" у Верховному Суді України щодо вирішення господарського спору.

Зазначимо, 17 травня Служба безпеки України затримала адвоката при спробі дачі хабаря співробітнику спецслужби за допомогу в легалізації іноземців в Україні з країн з підвищеною терористичною загрозою. Правозахисник хотів "налагодити" постійну співпрацю, пропонуючи по 400 доларів за одну людину.

Як писало РБК-Україна, у Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних прикрас на суму більш ніж 8,5 млн гривень. Обвинувальний акт був направлений до суду.

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