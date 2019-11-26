Госпродпотребслужба объяснила, что делать при предоставлении некачественных комуслуг

Иллюстративное фото (УНИАН)

В ведомстве напомнили о важности заключения потребителем договора на оказание ЖК-услуг

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей рассказала украинцам, как защитить свои права, когда их нарушает предоставитель жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Госслужбе подчеркнули, что в соответствии со статьей 7 закона "О жилищно-коммунальных услугах" потребитель обязан заключать договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг, так как договор - это именно тот документ, на основании которого потребитель может предъявлять претензии за непредоставленные или некачественно предоставленные услуги, а также требовать выполнения перерасчета и возмещения убытков.

"В случае непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества коммунальных услуг потребитель имеет право вызвать исполнителя коммунальных услуг (его представителя) для проверки количества и/или качества предоставляемых услуг", - отметили в ведомстве.

Указано, что по результатам такой проверки составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги или управляющим. Исполнитель обязан прибыть на вызов потребителя не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления от потребителя.

При этом в случае неприбытия исполнителя или управляющего в установленный срок или необоснованного отказа подписать акт-претензию такой акт подписывается потребителем, а также не менее чем двумя потребителями соответствующей услуги, проживающими в соседних зданиях. Затем акт направляется исполнителю или управляющему заказным письмом. Исполнитель должен решить вопрос в течение 5 рабочих дней или предоставить потребителю письменный отказ.

"В случае непредоставления исполнителем ответа в установленный срок претензии потребителя считаются признанными таким исполнителем. Если урегулировать спор путем направления акта-претензии не удалось, то закон определяет, что защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг осуществляется уполномоченным центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о защите прав потребителей", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что решение Кабинета министров отменить ограничение тарифов на отопление и горячую воду никак не повлияют на тарифы. По его словам, соответствующее постановление было незаконным.

Как писало РБК-Украина, Министерство социальной политики дало разъяснение новой системе монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая введена с 1 октября 2019 года.