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Держпродпотребслужба пояснила, що робити при наданні неякісних компослуг

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 15:38
Держпродпотребслужба пояснила, що робити при наданні неякісних компослуг
Ілюстративне фото (УНІАН)

У відомстві нагадали про важливість укладення споживачем договору на надання ЖК-послуг

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів розповіла українцям, як захистити свої права, коли їх порушує надавач житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У Держслужбі підкреслили, що, відповідно до статті 7 закону "Про житлово-комунальні послуги" споживач зобов’язаний укладати договору на надання житлово-комунальних послуг, так як договір - це саме той документ, на підставі якого споживач може пред’являти претензії за ненадані або за неякісно надані послуги, а також вимагати виконання перерахунку та відшкодування збитків.

"У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг", - зазначили у відомстві.

Вказано, що за результатами такої перевірки складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем компослуги або управителем. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше, ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення від споживача.

При цьому у разі неприбуття виконавця або управителя в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами відповідної послуги, які проживають в сусідніх будівлях. Потім акт надсилається виконавцю або управителю рекомендованим листом. Виконавець має вирішити питання протягом 5 робочих днів, або надати споживачу письмову відмову.

"У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем. Якщо врегулювати спір шляхом надсилання акта-претензії не вдалося, то закон визначає, що захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів", - додали у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що рішення Кабінету міністрів скасувати обмеження тарифів на опалення і гарячу воду ніяк не вплинуть на тарифи. За його словами, відповідна постанова була незаконною.

Як писало РБК-Україна, Міністерство соціальної політики дало роз'яснення нової системи монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яка введена з 1 жовтня 2019 року.

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